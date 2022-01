Tio salva sobrinho em Três Marias, perde as forças e acaba morrendo afogado

Mateus conseguiu salvar o sobrinho nas águas da lagoa de Três Marias, mas acabou morrendo afogado (foto: álbum de família/reprodução)

Uma tragédia abateu a família Balbino Ferreira, de Betim, nessa passagem de ano. Foi resgatado na Represa de Três Marias, o corpo de Mateus Henrique Balbino Ferreira, de 26 anos, que na tarde de sábado (1/2), teria salvado de afogamento um sobrinho, identificado apenas como Marquinhos, de 22 anos.

A família viajou na última quinta-feira para Felixlândia, para passar o réveillon. Na tarde de sábado, primeiro dia do ano, Mateus e Marquinhos saíram para nadar, indo para a Ilha do Mangabal, que fica na zona rural de Felixlândia.





Logo depois de entrar na água, Marquinhos começou a gritar por socorro, enquanto era puxado pela correnteza. Então, Mateus pulou na água, indo em direção ao sobrinho.





Mateus conseguiu alcançar o sobrinho e o trouxe para a parte rasa. No entanto, segundo parentes, como teria feito um grande esforço, Mateus acabou perdendo as forças e desapareceu nas águas.





Imediatamente depois de receber o comunicado do afogamento, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe ao local. Com o cair da noite, as buscas tiveram de ser suspensas, sendo retomadas na manhã deste domingo (2/1), quando o corpo foi encontrado.





O fato levou o Corpo de Bombeiros a publicar uma nota de solidariedade à família da vítima e que serve também como alerta: “Nossos sentimentos aos entes queridos da vítima. Fica o alerta à população em geral sobre os cuidados necessários ao realizar atividades aquáticas.”