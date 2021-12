'Na atual situação, devemos tomar todas as doses', diz vacinada com reforço

Vacinação contra a COVID no posto da UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte está aplicando a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 no público de 18 a 41 com comorbidades.

No posto da UFMG, na manhã de hoje, a advogada Thais Gelmini, de 29 anos, contou que é portadora de cardiopatia e diz que se sentiu aliviada com a dose extra. “É uma sensação de alívio poder tomar o reforço, depois de ter tanta esperança com a chegada das vacinas. É um ato de segurança também, visto que os casos voltaram a aumentar de novo.”

Advogada Thais Gelmini, de 29 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A estudante de veterinária Bruna Medeiros Ferreira, de 21, que tem asma crônica, também disse achar importante a vacina. “Na atual situação, é muito necessário se vacinar e tomar todas as doses, inclusive a de reforço, visto que, cientificamente, já foi comprovado que a vacina está causando uma melhora na pandemia.”

Estudante de veterinária Bruna Medeiros Ferreira, de 21 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As duas defendem a continuidade das medidas de proteção. “Sabendo que não temos o controle da transmissão do vírus, é preciso que continuemos seguindo as medidas de segurança e usando máscara, principalmente”, diz Thais Gelmini.

Bruna Medeiros acrescentou: “É muito necessário continuar se protegendo, porque, mesmo com a vacina, é possível se contaminar com o vírus”.

Para se vacinar é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

Os critérios e orientações para aplicação da vacina contra COVID-19 em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas estão disponíveis no portal da Prefeitura.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Para saber os postos de vacinação disponíveis para a dose de reforço, basta acessar o site da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas devem sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz