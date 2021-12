Homem é encontrado morto em apartamento após mau cheiro incomodar vizinhos

Ao chegar ao apartamento, localizado na Rua Entre Rios, a Polícia Militar encontrou o homem morto e em estado de putrefação (foto: Google Street View) Nesta segunda-feira (27/12), após um forte odor chamar a atenção de moradores do Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um homem de 65 anos foi encontrado morto em seu apartamento na capital. O corpo foi encontrado pela Polícia Militar, que esteve no local após ser acionada pela vizinhança.

Ainda, de acordo com a PM, o corpo do homem foi encontrado já em estado de putrefação – ou seja, em processo de decomposição –, e não tinha marcas de mutilação ou agressões. A causa da morte é desconhecida. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).