Tentativa de assalto a dois policiais acaba em morte de um dos assaltantes

Policiais estavam fora de serviço (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Uma tentativa de assalto frustrada terminou com a morte de um dos assaltantes na madrugada desta terça-feira (21/12). Cinco homens tentaram roubar dois policiais fora de serviço, um militar e outro penal, enquanto eles estavam parados em um sinal da Avenida Brasília, em Santa Luzia, Região Metropolitana de BH.

Os cinco homens desembarcaram do carro, um deles armado e apontando para os policias, enquanto anunciavam o roubo. Também armados, os policiais reagiram e fizeram disparos contra o homem. Todos saíram correndo, entraram no carro e fugiram.

Ainda de acordo com o BO, assim que os homens fugiram, as vítimas ligaram para o 190 e avisaram do roubo. O rastreamento foi feito e o veículo foi encontrado na mesma avenida. Uma viatura foi até o local, achou o carro e, dentro dele, o corpo de um dos homens, já sem vida, no banco do carona.

No assoalho do carro, foi encontrado uma réplica de pistola 9mm.

Os outros quatro homens foram encontrados, sendo dois adolescentes de 16 anos, um homem de 35 e outro de 23. Todos foram presos e encaminhados para a delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas. O homem que morreu também tinha 16 anos.

Após a prisão, a perícia técnica foi acionada e a ocorrência encerrada na Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), está acompnahando os desdobramentos da ocorrência.

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que acompanha os desdobramentos da ocorrência. As investigações sobre o caso estão a cargo da Polícia Civil. A secretaria esclarece ainda que o fato não ocorreu durante horário de trabalho do policial penal", afirmaram em nota.

O Estado de Minas também entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira