Greve no metrô de Belo Horizonte e Contagem começa na quinta (23/12)

Metroviários terão audiência pública na quinta (23/12) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Os funcionários do metrô de Belo Horizonte manterão a greve marcada a partir das 0h de quinta-feira (23/12). Sem data para acabar, a paralisação é motivada pela impossibilidade de transferência dos profissionais para outras unidades da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) caso o metrô da capital mineira seja privatizado.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), Romeu Machado, afirmou que a greve é para manter os empregos, já que a resolução publicada transfere os funcionários da CBTU BH para uma subsidiária, entretanto, eles não sabem do que se trata a subsidiária e alegam não ter sido consultados para tal mudança.

A paralisação foi aprovada no domingo (19), durante assembleia do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), na Estação Central, na Praça da Estação, no Centro da capital.

Na manhã desta terça-feira (21/12), a CBTU entrou na Justiça com uma ação cautelar para impedir a greve ou que haja garantia de uma escala mínima de funcionamento do metrô. A decisão foi publicada à tarde, garantindo escala mínima de funcionários.

Segundo a vereadora de BH, Iza Lourença (PSOL), a classe manterá a greve como 'forma de pressão, por estar sendo excluída de qualquer debate sobre a privatização'. Além disso, uma audiência pública foi marcada para a próxima quinta-feira (23/12), às 13h, na Cidade Administrativa.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz