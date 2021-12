Polícia Civil prende grupo suspeito de roubar loja de telefonia em Curvelo

Delegacia da Polícia Civil em Curvelo: suspeitos levaram 39 celulares de loja de telefonia (foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta segunda-feira (20/12), quatro pessoas suspeitas de roubo a uma loja de telefonia no centro de Curvelo, na Região Central do estado, em 12 de julho deste ano. Um suspeito ainda está foragido.

No dia do crime, três homens armados invadiram o estabelecimento comercial e conseguiram roubar 39 aparelhos celulares. Um deles foi preso em Sete Lagoas, disantes cerca de 100km, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no mesmo dia. Com ele foi apreendido um veículo clonado, também produto de roubo.

Segundo o delegado Rodrigo Antunes, esse tipo de crime é uma modalidade que tem ocorrido com muita frequência na região. Somente entre maio e setembro deste ano, ocorreram oito roubos a lojas de telefone celular nas cidades de Pedro Leopoldo, Sarzedo, Paraopeba, Sete Lagoas, Ibirité, Lagoa Santa, Pompéu e Belo Horizonte.

“Nossa equipe conseguiu identificar o envolvimento dos membros da associação criminosa, presos nesta segunda-feira, em pelo menos três das oito cidades mencionadas”, explica o delegado.

Todos os suspeitos são da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sendo a maioria da cidade de Betim.

As investigações prosseguem com cumprimento de outras ordens judiciais.

A operação, denominada Plano de Controle, foi coordenada pela 1ª Delegacia Regional de Polícia em Curvelo, Delegacia de Furtos e Roubos e Agência de Inteligência.