Belo Horizonte aplica segunda dose em quem tomou vacina da Janssen

Vacinação contra a COVID-19 em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 nesta sexta-feira (17/12) em Belo Horizonte é destianda para aplicação dos imunizantes em mais três grupos.

Pessoas com 41 anos que tomaram a dose única da Janssen há pelo menos dois meses podem receber a segunda dose do imunizante. Segunda dose para quem tomou vacina da Pfizer na faixa etária de 26 a 30 anos, cujo intervalo tenha completado 21 dias. Moradores que já tenham completado cinco meses de aplicação da última dose, para tomar a dose de reforço.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Os postos de vacinação para segunda dose da Janssen estão disponíveis neste link:

Para a segunda dose da Pfizer, os candidatos devem se dirigir aos locais de vacinação disponíveis no site da Prefeitura

Confira os locais de vacinação da dose de reforço para todo o público adulto de BH.





