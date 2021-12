Mãe e filho suspeitos de matar dentista são presos

Adriana Duarte foi encontra morta com o corpo carbonizado no bairro Tocantins, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Reprodução) Um homem de 22 anos e sua mãe, de 42, foram presos numa operação policial realizada nessa quinta-feira (9/12), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela morte da cirurgiã-dentista Adriana Duarte Oliveira , de 46 anos, que desapareceu no dia 25 de novembro e foi encontrada morta com o corpo carbonizado no Bairro Tocantins, em Ribeirão das Neves.









Adriana Duarte, que foi vista pela última vez na noite do dia 25 de novembro, foi encontrada morta, com o corpo carbonizado, no dia seguinte ao seu desaparecimento (26/11). O carro dela foi localizado abandonado na região central da cidade.





Até o momento, a Polícia Civil não informou qual a motivação do crime e nem mesmo a participação dos suspeitos na ocorrência.





