Corpo encontrado na Grande BH é de dentista desaparecida, diz polícia

A dentista de 46 anos, moradora do Bairro Letícia, na Região de Venda Nova, em BH, estava desaparecida desde quinta-feira (25/11). Adriana Duarte Oliveira foi vista pela última vez no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, na tarde do mesmo dia, enquanto à noite seu carro foi filmado saindo de sua residência. Depois disso, a família não teve mais notícias de Adriana.