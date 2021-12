PM apreende 330kg de maconha embalada para presente de Natal

Droga embalada para presente de Natal (foto: Divulgação/PMMG)

Mais de 330 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar em Uberlândia, em uma ação que contou com denúncia da comunidade. A droga, que foi em embalada como presentes de Natal, estava armazenada em uma casa e três pessoas foram presas. Um deles disse que seria pago para o guardar a maconha.De acordo com a Polícia Militar (PM), foi por meio do Disque Denúncia Unificado 181, que grande quantidade de maconha foi localizada. A droga seria entregue em uma casa no Bairro Santa Rosa, zona norte da cidade.No fim da noite desde domingo (5/12), a PM conseguiu fazer a abordagem de um suspeito e dentro da casa encontrou 331 barras de, aproximadamente, 1 kg, além de balança. A droga estava envolvida por plástico e por papel de presente com temática natalina.Três homens, de 43, 48 e 51 anos, foram detidos por tráfico de drogas. O mais jovem de eles afirmou que receberia R$ 2 mil para guardar o produto entre sábado (4/12) e terça (7/12). A maconha seria vendida em Uberlândia.