Árvore cai e interdita trânsito próximo ao Mercado Central, em BH

No momento, Corpo de Bombeiros já realiza corte da árvore para liberação da via (foto: Reprodução/BHTRANS) Em decorrência das fortes chuvas que atingem Belo Horizonte nesta segunda-feira (6/12), uma árvore de grande porte caiu em frente ao Mercado Central, na Rua Santa Catarina, entre Avenida Augusto de Lima e Avenida Amazonas, no Centro, interditando a via.

Também foram fechados os cruzamentos da Rua Santa Catarina com Avenida Bias Fortes e Avenida Augusto de Lima com Rua Curitiba. A BHTrans orienta o desvio pela Praça Raul Soares.





No momento, agentes da BHTrans estão atuando nas vias do entorno do Mercado Central para melhorar o fluxo do trânsito. O Corpo de Bombeiros já está no local para liberar a via.





