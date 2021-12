Homem mata dono de bar por causa de R$ 5 em Tiros

Carro usado na fuga, que acabou capotando (foto: Divulgação/PMMG)

O dono de um bar foi morto em Tiros, no Alto Paranaíba, por causa de R$ 5. O suspeito de balear a vítima foi identificado. Ele fugiu e capotou o carro, mas ainda não foi preso pela polícia.A vítima tinha 34 anos e teria discutido com o suspeito por causa de uma ficha de consumo. Houve briga e o homem ainda teria tocado na filha do dono do bar. Ele acabou expulso do local.Pouco tempo depois, contudo, o homem voltou ao estabelecimento e atirou contra a vítima. Seis tiros acertaram no tórax do proprietário do local. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal, mas morreu ao dar entrada na unidade.O atirador fugiu, só que na a estrada que liga Tiros à comunidade de Revolto, ele capotou o carro em que estava. Apesar disso, continuou a fuga a pé.A Polícia Militar atendeu à ocorrência e chegou a ir à casa do suspeito, onde foram apreendidos cartuchos deflagrados e recarregados de calibre 32 e material de recarga. O veículo capotado foi apreendido.Apesar de buscas feitas na cidade e em fazendas próximas do local do acidente, o atirador segue foragido.