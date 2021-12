Greve de ônibus: 37,1% das viagens foram feitas nesta quinta (2)

Greve na manhã desta quinta (foto: Gladston Rodrigues / EM DA PRESS)





Estações





Barreiro:0%

Diamante:9%

José Cândido:100%

Pampulha:24%

São Gabriel:50%

São José:50%

Venda Nova:8%

Vilarinho:42%





Segundo a autarquia, às 17h39, o trânsito era intenso na Avenida Cristiano Machado entre as avenidas José Cândido da Silveira e Sebastião de Brito, sentido centro/bairro.

Demais Linhas:47%

O impacto da greve dos motoristas de ônibus é grande na capital mineira. Foram feitas 37,1% de viagens realizadas em relação às viagens programadas. O dado foi divulgado pela BHTrans na tarde desta quinta-feira (2).Os rodoviários alegam estar sem aumento há dois anos e reivindicam reajuste de 9%, mais correção dos vencimentos pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC). Outras pautas do movimento são: retorno do ticket nas férias, pagamento do abono 2019/2020 e fim da limitação do passe livre.A categoria chegou a cruzar os braços em 22 de novembro, mas suspendeu a greve 24 horas depois, após a sinalização de um acordo pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH). A proposta apresentada pelo Setra-BH , no entanto, não agradou aos motoristas, já que contempla o aumento de 9%, mas exclui a reposição salarial pela inflação, principal bandeira do movimento grevista.Ainda de acordo com a BHTrans, das 16h às 17h, 37% foram realizadas. Veja a situação da operação do transporte coletivo (paralisação dos operadores) % de viagens realizadas em relação às programadas: