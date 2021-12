Greve de ônibus em BH: nova audiência de conciliação ocorre nesta sexta

Motoristas de ônibus e empresários devem se encontrar nesta sexta-feira (3/12) para tentativa de um novo acordo em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Uma nova audiência de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário (STTR-BH) e a classe patronal de Belo Horizonte foi marcada para esta sexta-feira (3/12), às 10h. A nova rodada de negociação foi convocada, em caráter de emergência, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG).









A categoria, que negou a primeira proposta do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH), espera que, desta vez, os anseios da classe trabalhadora sejam cumpridos.





“Da nossa parte estamos fazendo o possível para que essa greve não vá para frente”, afirma o presidente do STTR, Paulo César. O sindicalista reitera a importância de um acordo que contemple a principal reivindicação da categoria: o reajuste salarial de 9%, junto a correção da inflação pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC).





Além das bandeiras sociais como a garantia de um intervalo máximo de 30 minutos entre as viagens e o pagamento do ticket alimentação durante as férias.