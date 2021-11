Setra-BH alega colapso em folha e vê dificuldade em acordo com funcionários

Dia foi de tumulto nas principais estações de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Horas depois da greve anunciada pelos trabalhadores do transporte público de Belo Horizonte , o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH), Raul Leite, afirmou que o reajuste dos salários e a negociação de outros benefícios são inviáveis diante dos altos custos que a operação exigiria.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira, ele afirmou que o sistema passa por colapso nos gastos, o que tornaria inviável uma negociação com os funcionários do setor.

“Entendemos o mérito do pedido dos empregados, sabemos que nossa força de trabalho é dedicada e competente, trabalhando com gana nessa pandemia. Eles merecem um aumento. Mas se aumentássemos 10% em cima de R$ 35 milhões, que é a folha de pagamento, iríamos para R$ 38,5 milhões ou R$ 39 milhões. Não fecharia a conta. Entraríamos em modo de auto-destruição”.





“O sistema arrecada R$ 60 milhões por ano, mas gasta R$ 100 milhões. Estamos sempre no negativo”, acrescentou.





Ele vê necessidade de reajustar o valor das passagens de ônibus da capital, que custam R$ 4,50. Desde 2019, o valor não sofre mudanças. Na semana passada, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que a tarifa não teria aumento em 2021





Para Raul Leite, uma opção seria buscar rendas extras para financiar o transporte da capital. “Precisamos buscar novas receitas extra tarifárias, que poderiam ser de publicidade ou estacionamento rotativo ou multas de trânsito, tudo isso em benefício dos mais pobres que hoje pagam R$ 4,50. Se isso pudesse ser implementado, como em outras cidades, a tarifa poderia ser reduzida ou mesmo se manteria”, sugere Leite.





Nesta segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) optou pela manutenção do movimento grevista, o que pode afetar ainda mais a vida da população.





Uma tentativa de conciliação entre trabalhadores e empresas foi feita em reunião à tarde na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas as negociações fracassaram.





Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 9% (INPC mais as perdas dos últimos anos), tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete no atestado, remoção do banco de horas e o abono salarial de 2019 e 2020.

A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhorias no plano de saúde também fazem parte da negociação.





Na sexta-feira, o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, 1º Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região, determinou que pelo menos 60% da frota circulasse em BH, com multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento da norma.





Porém, muitas linhas rodaram sem o mínimo exigido. A maioria das estações da capital contou com poucos ônibus e muita gente na fila.