'Ficar em casa e evitar outra pandemia com a nova variante', diz vacinada

Segunda dose da Pfizer (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Moradores de Belo Horizonte com 14 anos podem tomar a segunda dose da vacina da Pfizer nesta segunda-feira (29/11), nos postos de vacinação contra a COVID-19 espalhados pela capital.

Estudante Larissa Vilas Boas Costa, de 16 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Sophia Lima da Silveira Rodrigues, de 14, também tomou a segunda dose. "Sinto uma sensação de segurança. Vejo que a vacina é uma forma de melhorar a imunização do nosso organismo."

Estudante Sophia Lima da Silveira Rodrigues, de 14 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As entrevistadas também ressaltaram que é necessário a continuidade do uso de máscara, mesmo após a vacina. "Acho que o uso deve permanecer principalmente em hospitais e restaurantes, assim como nos funcionários que preparam a comida", acrescenta Sophia Lima.





Sophia Lima acrescentou outro ponto importante: "Enquanto o número de mortes e casos estiverem em alta, não é legal aglomerarem muitas pessoas em um mesmo local".

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça que só poderão tomar a segunda dose se o intervalo de aplicação da última dose já estiver completado 21 dias.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h