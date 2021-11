Morador de rua faz questão de montar árvore e destacar o espírito natalino

Com simplicidade e criatividade, morador de rua de BH enfeita árvore ao lado de sua barraca; presentes no pé da árvore foram feitos com tijolos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com o mês de dezembro se aproximando, enfeites de natal já são vistos por toda a capital mineira. Entre comércios e residências, a cidade vem ganhando cada vez mais decorações natalinas. Mas uma árvore de natal em especial chamou a atenção: instalada quase na esquina da Rua José Cândido da Silveira com Conselheiro Lafaiete, no Bairro Sagrada Família, ela pertence ao morador de rua Lucas Cardoso, de 38 anos, que destaca a importância do espírito natalino.