BH registra 70% da população com 12 anos ou mais com imunização completa

Belo Horizonte tem pouco mais de 70% do público-alvo imunizado com as duas doses da vacina contra a COVID-19









A capital mineira já registrou 2.131.455 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.781.996 com a segunda, 60.810 com a Janssen e 321.994 de reforço.





Com a atualização dos números, Belo Horizonte registra 83,6% da população com 12 anos ou mais com a primeira dose, enquanto o mesmo público-alvo, na faixa de 70,3%, já tomou as duas doses.





A boa notícia, no entanto, não se repete quando o assunto são leitos. Vagas de enfermaria para pacientes com COVID-19 nas redes pública e privada de saúde tiveram um novo aumento, saindo de 44,6% para 45%. Já as unidades de terapia intensiva (UTIs) tiveram um acréscimo de pacientes, de 40,4% para 41,2% das vagas preenchidas.





A transmissão, por sua vez, teve queda nas últimas 24 horas, saindo de 0,95 para 0,94.





Vale lembrar que todos os indicadores estão em verde, ou seja, na fase de controle.





Casos e mortes





Nas últimas 24 horas, Belo Horizonte registrou mais sete mortes no boletim. Com isso, 7.010 pessoas perderam a vida por COVID-19 na capital. Também foram constatados mais 355 casos positivos de coronavírus. Com a atualização, 291.990 diagnósticos de COVID foram feitos na cidade.

