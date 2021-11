Uberaba atinge 90% de vacinação da 2ª dose dos adultos e vai encerrar drive

Hoje (24/11) foi o último dia de vacinação contra a COVID-19 através do sistema drive-thru, em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Após convocar todas as idades contidas no Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19 (população em geral acima de 12 anos), Uberaba chegou a 90% dos adultos com a 2ª dose ou dose única.



Na próxima segunda-feira (29/11) a imunização no município acontecerá em 12 unidades básicas de saúde.



“Aplicação de vacinas faz parte da rotina de atividades das unidades de Saúde e com o avanço da vacinação em Uberaba, e consequente diminuição da demanda, é um caminho natural que as vacinas sejam enviadas para as Unidades de Saúde”, explicou a coordenadora da Comissão de Vacinas de Uberaba, Ana Vera Abdanur.



Segunda ela, a vacinação nas unidades de saúde seguirá sendo realizada mediante a distribuição de senhas, sendo 150 no período da manhã, 150 no período da tarde e 100 no período da noite.



Desta forma, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, na próxima sexta-feira (26/11), serão encerrados os atendimentos da vacinação no drive-thru do Shopping Uberaba e no ponto de vacinação do Praça Shopping Uberaba.

Seguem sendo vacinadas em Uberaba com a 1ª dose as pessoas acima de 12 anos. Já com a 2ª, todas as pessoas que tomaram AstraZeneca e CoronaVac, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já podem procurar qualquer um dos postos de vacinação.

“O alerta fica para as pessoas que tomaram a 1ª dose da Pfizer, pois o governo do estado liberou uma nota técnica que autoriza a aplicação da 2ª dose em um intervalo antecipado para 21 dias. Já a dose de reforço está sendo aplicada em toda a população acima de 18 anos que já tenha recebido a 2ª dose no prazo de 5 meses”, ressaltou a nota da secretaria.

Conforme o Vacinômetro de Uberaba, atualizado pela prefeitura nessa segunda-feira (22/11), a cidade já aplicou 492.981doses da vacina contra a COVID.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados na cidade 45.101 casos positivos, sendo que 1.371 pessoas morreram.