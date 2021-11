Seca: governo federal reconhece situação de emergência em 146 cidades de MG

Represa Várzea das Flores, em imagem de agosto: volume de água ontem era de 58,7% da capacidade do reservatório, que integra o Sistema Paraopeba (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 30/8/21)

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu situação de emergência em 146 cidades de Minas Gerais que atravessam o período de seca.





Também recebeu o reconhecimento federal o município de Sem-Peixe, onde fortes chuvas, no início deste mês, deixaram pessoas desabrigadas.Com a medida, os gestores locais podem solicitar auxílio federal para atendimento à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas públicas danificadas.O pedido deve ser feito por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com a especificação do montante a ser liberado.





Confira abaixo a lista de cidades mineiras que entraram em situação de emergência nesta quarta-feira devido à seca:

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Augusto de Lima

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritizeiro

Cachoeira de Pajeú

Campo Azul

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Comercinho

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Coronel Murta

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Diamantina

Divisa Alegre

Divisópolis

Engenheiro Navarro

Espinosa

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Francisco Sá

Franciscópolis

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacambira

Itacarambi

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagoa dos Patos

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Ninheira

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-D`Água

Padre Carvalho

Pai Pedro

Patis

Pavão

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rubelita

Rubim

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Maria do Salto

Santana do Riacho

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Lagoa

São João das Missões

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São Romão

Sem-Peixe

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Ubaí

Umburatiba

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa