Fontes de Poços de Caldas secam por falta de chuvas

Fontes dos Amores - fontes secas até para fauna do local (foto: Águas Minerais Poços de Caldas)

Fontes dos Amores - Ponto turístico está afetado pela seca (foto: Águas Minerais Poços de Caldas)

Sem chover há 6 meses, Poços de Caldas, no Sul de Minas, sofre com a falta de água. E isso tem influenciado no principal símbolo da cidade, conhecida por ser uma estância hidromineral. Atualmente, os dois reservatórios que abastecem e geram energia para o município estão com níveis muito baixos.Os efeitos da seca são sentidos em um dos principais atrativos turísticos da cidade: as fontes. Das 20 fontes localizadas no município, 10 estão totalmente secas. A maioria das fontes está localizada em região de serra e a captação é feita de forma superficial, o que depende exclusivamente de chuvas.A outra metade delas está com a vazão menor, mas sem o risco de ficarem sem água. É o que garante a supervisora da seção de tratamento e laboratório do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas, Ana Maria Ferreira. Moradores que costumam utilizar a água das fontes reclamam que há muito desperdício, pois as bicas não tem um controle e jorram sem parar. Sobre isso, Ana Maria explica que não há o que fazer.Uma das que tem sido afetada, é a Fonte dos Amores, muito visitada por turistas. Suas águas serviam aos que vão visitá-la e ainda à população da cidade. Ela está praticamente seca, até mesmo sem a característica queda d’água. Ali também é feito o envasamento por uma empresa municipal. O diretor das águas minerais, Marcos Tadeu Sansão, revela que a fonte de captação da empresa, que fica a 800 metros da Fonte dos Amores turística, também secou.Isso não prejudicou o envasamento, pois a fonte conta com poço de água subterrânea. Marcos desmente boatos que a empresa, que é pública, está desviando água da fonte para o envasamento. "Nós não fazemos isso. Temos estes dois lugares (Fonte dos Amores 2 e poço subterrâneo) que a gente pode fazer a captação da água".Segundo a Somar de Meteorologia, as chuvas devem se intensificar a partir de outubro, com previsão de 205 milímetros para Poços de Caldas. Mesmo com previsão de chuvas, não a como estimar quando as fontes voltem a funcionar.