Carreta fica destruída após pegar fogo na BR-040

Incêndio aconteceu por volta das 22h30 dessa terça-feira (23/11) (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma carreta ficou destruída ao pegar fogo às margens da BR-040, por volta das 22h30 dessa terça-feira (23/11), perto de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. Conforme a Concessionária Via 040, o incêndio aconteceu na altura do km 612, após o trecho da rodovia que dá acesso ao município mineiro. O condutor e único ocupante do veículo não ficou ferido.





https://twitter.com/via040/status/1463337262222041092?s=20 Ao todo, os bombeiros gastaram cinco mil litros de água para cessar o fogo em uma operação que durou cerca de 40 minutos. Também foi necessária a aplicação de líquido gerador de espuma para controlar as chamas provocadas pelo combustível.

Para as diligências na rodovia, a Concessionária Via 040 fechou uma das pistas, o que gerou lentidão de cerca de 1 quilômetro no tráfego.

“O Corpo de Bombeiros orienta que, em caso de incêndio em veículos automotores, o rápido acionamento via 193 é de suma importância para minimizar os prejuízos, tendo em vista a abrupta propagação deste tipo de incêndio em decorrência dos materiais inflamáveis”, comenta a corporação em nota.