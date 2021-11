Prefeitos do Triângulo Sul sinalizam pela não realização do carnaval

O carnaval é considerado a principal festa popular do país, mas pode ser um risco para uma nova onda de casos de COVID-19 (foto: Wikimedia Commons) Grande parte dos prefeitos da Associação dos Municípios da Microrrregião do Vale do Rio Grande (Amvale) participou, ontem (23/11), de reunião on-line e, inicialmente, ficou decidido pela não realização do carnaval na região em 2022.

Apenas a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), não havia informado o seu posicionamento durante a reunião, mas na manhã de hoje (24/11), em entrevista à Rádio JM, afirmou que o município, considerado a cidade polo desta região, também, inicialmente, não vai realizar a festa no ano que vem.

"Confesso que tinha muita vontade que o carnaval acontecesse porque a gente viveu momentos muito difíceis. Psicologicamente, um evento dá uma relaxada, todos ficam mais alegres e resgata um espírito positivo. Mas a gente precisa ter responsabilidade e considerando que os prefeitos da região não vão fazer, a gente não pode ir contra. Tenho que respeitar a opinião dos prefeitos aqui da região, pois se estrangula o sistema de saúde de Uberaba, todos eles são afetados. Se realmente não realizarem o carnaval, a gente não vai poder ir contra. A nossa posição ainda não está definida, mas tudo indica que vamos acompanhar a região ", declarou a prefeita de Uberaba.



Segundo ela, antes de divulgar a decisão final sobre a realização ou não da festa na cidade, ouvirá o Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Amvale, participaram da reunião on-line de ontem os prefeitos de Uberaba, Conceição das Alagoas, Sacramento, Campo Florido, Pirajuba, Delta, Planura, Conquista, Itapagipe e Água Comprida.

Durante o encontro virtual, todos os prefeitos falaram sobre as situações dos municípios em relação ao controle da pandemia da COVID-19, além do temor de que a nova onda que vem surgindo na Europa chegue ao país.

De acordo com o presidente da Amvale, Wesley De Santi de Melo, a princípio não haverá carnaval na região, mas o assunto será tratado em reunião presencial, no começo do próximo mês, quando haverá uma deliberação final sobre a festa.



“Neste dia, os prefeitos e as prefeitas definirão de vez o posicionamento a ser tomado”, garantiu.