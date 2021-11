Belo Horizonte chega a 7 mil mortos por COVID-19

Belo Horizonte registra mais de 7 mil mortes por COVID-19 desde o começo da pandemia (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Nas últimas 24 horas, Belo Horizonte registrou mais seis mortes no boletim. Com isso, 7.003 pessoas perderam a vida por COVID-19 na capital. Também foram constatados mais 142 casos positivos de coronavírus. Com a atualização, 291.635 diagnósticos de COVID foram feitos na cidade.









Leitos de terapia intensiva também apresentaram aumento, porém, ligeiro, indo de 39,2% para 40,4%.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) considera a situação como controlada com até 49,9% de ocupação. Entre 50% e 69,9%, é zona de alerta amarelo, visto como intermediário. O alerta máximo, representado pela cor vermelha, acontece de 70% para cima.





Já a transmissão da COVID-19 se manteve em estabilidade, com 0,95, o mesmo índice aferido nessa segunda-feira (22/11). Isso significa que o patamar segue na zona de controle.





Vacinação

BH registrou mais 16.398 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.179 de primeira dose, 10.501 de segunda e 4.718 de reforço. Não foram registradas novas aplicações da dose única administrada pela Janssen.

Belo Horizonte atingiu, nesta terça-feira (23/11), a triste marca de 7 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. O informe mais recente também registrou aumento na ocupação de leitos de enfermaria e de terapia intensiva para pacientes infectados pela doença. Apesar da alta, os indicadores na capital mineira seguem controlados.