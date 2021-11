Contagem já aplica outra dose em quem vacinou no início deste mês

Doses da Pfizer podem ser aplicadas com intervalo de 21 dias, conforme sugestão da fabricante, aceita pelo Ministério da Saúde (foto: Newton de Castro Resende /Prefeitura de Contagem) A Prefeitura de Contagem já está repetindo a aplicação da vacina Pfizer contra COVID-19 em quem foi imunizado no início deste mês. Isso porque a gestão da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte passou a adotar, a partir desta terça-feira (23/11), o intervalo de 21 dias entre duas aplicações da fabricante.

Isso quer dizer, portanto, que a pessoa que recebeu a aplicação da Pfizer até o dia 2 deste mês já pode tomar uma outra dose. Esse intervalo serve para adultos e adolescentes, além aqueles que já deveriam ter se imunizado mas ainda não procuraram os locais (confira os endereços abaixo).

Sinal verde

A autorização para a redução do intervalo foi dada pelo Ministério da Saúde em setembro (apesar da maioria das cidades só ter começado para valer em outubro), após análises feitas com a fabricante das vacinas, que já recomendava desde o começo a diferença de 21 dias entre as doses. Antes, era adotado um intervalo mais longo para evitar falta de doses.

Com a chegada de mais imunizantes ao Brasil (são quase 100 milhões de doses ao todo, até o fim do ano), a avaliação é que os estoques vão comportar a demanda em todo o país, assim como em Minas Gerais.

Em Contagem, as vacinas de outros laboratórios, como AstraZeneca e CoronaVac, continuam com os mesmos prazos agendados no cartão de vacinação.

A dose de reforço está liberada para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde que já completaram cinco meses de intervalo da segunda dose e pessoas imunossuprimidas com 28 dias da segunda dose.

O Vacinômetro, do governo estadual, aponta que 69,62% da população com mais de 12 anos tomou a segunda dose da vacina contra COVID-19 em Contagem (ou foi imunizado com a dose única). Enquanto isso, 34.575 pessoas receberam a dose de reforço. Os dados foram consultados nesta terça-feira (23/11) pela reportagem.

Veja onde tomar a vacina da Pfizer em Contagem

REGIONAL ELDORADO

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Parque São João (rua Sete, 54 – Parque São João)

– UBS Jardim Eldorado (rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

– UBS Água Branca (avenida Seis, 320 – Conjunto Água Branca)

– CSU Eldorado (rua Portugal, 50 – Eldorado)

REGIONAL INDUSTRIAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Vila Diniz (rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

– UBS Jardim Industrial (rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

REGIONAL NACIONAL

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Anexo da Igreja Nossa Senhora da Conceição (rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

– Salão da Igreja Santíssima Trindade da Paróquia Verbo Divino (rua São Matheus, 16 – Tijuca)

REGIONAL PETROLÂNDIA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário (rua Refinaria Cubatão, 263)

REGIONAL RESSACA

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Amonp (rua Gonçalves Dias, 320 – Novo Progresso)

– Igreja ao lado da UBS Arpoador (rua Mariana, 245)

REGIONAL RIACHO

Horário da vacinação: 8h às 16h

– UBS Sesc (rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

REGIONAL SEDE

Horário da vacinação: 8h às 16h

– Rotary Club (rua Cap. Antônio Joaquim Paixão 123, Centro)

– UBS Santa Helena (rua Délio da Consolação Rocha, 705 – Santa Helena)

Às quartas-feiras:

– UBS Praia (rua do Registro, 1676 – Praia)

Às quintas-feiras:

– UBS Bernardo Monteiro (rua Wilson José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro)

REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Horário da vacinação: 8h às 16h

– CRAS Nova Contagem (rua VL 06, 940 – Nova Contagem)

– UBS Darcy Ribeiro (rua João Luiz Faria, 166 – Darcy Ribeiro)

PONTO EXTRA

Big Shopping – Lojas 210, 211 e 284

Horário da vacinação: 14h às 22h

Av. João César de Oliveira, 1275 – Eldorado – Contagem