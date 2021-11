Com 69,4% da população imunizada, BH tem indicadores sob controle

Mais de 2 milhões de pessoas receberam ao menos uma dose de vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Seguindo a tendência das últimas semanas, os indicadores usados pela prefeitura de Belo Horizonte para o controle da COVID-19 permanecem sob controle. No boletim divulgado nesta segunda-feira (22/11), apenas a ocupação das enfermarias teve ligeira alta com relação aos dados de sexta-feira (19/11).

O índice de transmissão por infectado teve queda de 0,97 para 0,95. Isso quer dizer que 95 pessoas são capazes de repassar a doença para outras 100.

A ocupação de leitos de UTI também caiu de 42% para 39,2%. A baixa se deve à redução de internados na rede suplementar da capital, que conta com apenas 24,5% dos 98 leitos em uso. Na rede pública, 48,4% das vagas estão sendo usadas.

Já a ocupação das enfermarias cresceu de 37,6% para 40,2%, com índice ainda no controle. Com relação ao último levantamento, a taxa de ocupação do SUS cresceu de 50,2% para 55,4%, o que elevou os números.

BH chegou nesta segunda ao percentual de 69,4% de vacinados com a segunda dose ou dose única. Até o momento, mais de 1,7 milhões já receberam duas vacinas e 60 mil tomaram o imunizante da Janssem. O percentual de imunizados com a primeira dose é de 83,5%.

Outras 312 mil pessoas já receberam a terceira dose, como reforço. Mais de 424 mil mineiros de outras cidades receberam a dose em BH.

