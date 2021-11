População de Betim vai poder se vacinar à noite no vacimóvel

O vacimóvel está percorrendo vários bairros de Betim no período da noite para aplicar as doses atrasadas ou de reforço da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Não tem mais desculpa para quem está com a dose da vacina contra a COVID-19 atrasada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A prefeitura disponibilizou vários pontos móveis na cidade para vacinar pessoas que devido ao horário de trabalho não têm conseguido ir às Unidades Básicas de Saúde (UBSs).



A iniciativa, chamada “Mês D de Vacinação”, durará até o fim de novembro e além de atender a população no período da noite com o vacimóvel, terá, aos sábados e domingos, dois postos volantes montados nos shoppings Monte Carmo e Partage, das 14h às 20h, além das feiras livres dos bairros Alterosas e Teresópolis, das 8h às 12h.

Outra novidade é que já está liberado, a partir desta segunda-feira (22/11), a dose de reforço para a população de 18 a 59 anos que já tomou a dose 2 até o dia 30 de junho, independentemente do imunizante.



O horário de funcionamento das UBSs também foram modificados. Somente nesta quarta (24/11) e nesta quinta-feira (25/11) funcionarão até às 20h.



Além disso, instituições de ensino superior também contarão com postos de imunização. É importante ressaltar que as 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade continuam oferecendo a imunização contra a COVID-19, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

70% da população com esquema vacinal completo

No início desta semana, a cidade chegou à marca de mais de 70% do público-alvo da vacinação contra a COVID-19 totalmente imunizado no município.



Segundo o secretário municipal de saúde de Betim, Augusto Viana, essa grande mobilização está sendo preparada para garantir que as pessoas que, por algum motivo, ainda não tiveram a oportunidade de ser vacinadas tenham acesso à imunização.



"Para mobilizar e incentivar a adesão da população à vacina contra a COVID-19, estamos envolvendo os movimentos sociais organizados, as administrações regionais e as entidades de ensino num movimento único de combate à desinformação e acolhimento dos moradores da cidade”, finaliza Viana.





População é vacinada dentro do vacimóvel por uma equipe da Secretaria de Saúde (foto: Adeildo Silva/Divulgação)

Durante o mutirão também serão aplicadas a primeira dose e a dose de reforço para idosos que tomaram a D2 há mais de seis meses.



No ato da imunização, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, o Cartão SUS, o cartão de vacinação e um comprovante de endereço. Durante o mutirão também serão aplicadas a primeira dose e a dose de reforço para idosos que tomaram a D2 há mais de seis meses.



Saiba onde encontrar os postos móveis e os horários de funcionamento SHOPPING MONTE CARMO

Dias: 22/11; 24/11; 29/11 - das 18h às 21h

Dias: 27/11, 28/11 - das 14h às 20h

Endereço: avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 1119, Ingá Alto

SHOPPING PARTAGE

Dias: 27/11, 28/11 - das 14h às 20h

Dias: 23/11; 24/11; 29/11; 30/11; 01/12 - das 18h às 21h

Endereço: Rodovia Fernão Dias, 601 - KM 492

PRAÇA DO MERCADO CENTRAL

Dias: 22 a 26/11; 29/11 a 01/12 - das 8h às 16h

Dias: 27/11 - das 8h às 13h

Endereço: rua Amin Fares Debian, 170, Centro

PITÁGORAS

Dias: 24/11; 01/12 - das 18h às 21h

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 229 - Centro

PUC

Dias: 24 a 26/11 - das 18h às 21h

Endereço: R. do Rosário, 1081 – Angola

GENOMA

Dias: 22 a 26/11; 29/11 a 01/12 - das 18h às 21h

Endereço: R. Inconfidência, 356 – Centro

ECOTEC

Dias: 23/11 - das 18h às 21h

Endereço: Rua Professor Osvaldo, 90 8º andar, Centro - Ed. Paris

FEIRA DO JARDIM TERESÓPOLIS

Dia: 28/11 - das 8h às 12h