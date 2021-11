Câmara Municipal aprova distribuição de absorventes em Patos de Minas

A Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou nessa sexta-feira (19/11) projeto de lei que estabelece o programa local de distribuição de absorventes para alunas das redes públicas de ensino no município do Alto Paranaíba. A expectativa é de que cerca de 3 mil adolescentes passem a receber o material.

O texto analisado no Legislativo é de autoria da prefeitura e cria o Programa Absorvendo Afetos, para fornecimento mensal de absorventes higiênicos para estudantes das rede de ensino municipal e estadual. De acordo com o PL, as beneficiárias serão indicadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tendo por base o cadastro junto aos programas assistenciais do Governo Federal e deverão ter idades entre 10 e 17 anos.