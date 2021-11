Emocionado, pai de jovem engenheira que sumiu agradece por reencontro

Domingos Sávio Ladeira agradece a todos que colaboraram de alguma forma para achar o paradeiro de sua filha (foto: Arquivo pessoal ) O engenheiro civil Domingos Sávio Ladeira não conseguiu expressar em palavras a felicidade por ter sua filha, a estudante de engenharia Fernanda Lima Ladeira, de 24 anos, de volta à casa. O pai ficou muito emocionado por ver a filha novamente e agradece a todos que os ajudaram a se reencontrar.









O engenheiro também agradeceu a imprensa mineira pela divulgação do desaparecimento de sua filha e a repercussão gerada nas redes sociais. “Gostaria também de agradecer à Imprensa e a todas as pessoas que ajudaram na divulgação do desaparecimento da Fernanda Ladeira para a solução do caso.”





Histórico de preocupação





A família registrou o desaparecimento da estudante de engenharia civil de 24 anos, Fernanda Lima Ladeira, nessa segunda-feira (08/11) na Polícia Civil. A última vez que Fernanda havia sido vista foi saindo da casa de uma amiga no Bairro Nova Suiça, na Região Oeste de BH.





Domingos Ladeira informou em entrevista ao Estado de Minas que deveria se encontrar com a filha em seu escritório para uma reunião, uma vez que ele e Fernanda trabalham juntos. Entretanto, ele a jovem entrar em seu carro por volta das 7h20.