Pela 1ª vez em mais de 1 ano, MG tem todas as microrregiões na onda verde

A SES-MG atribuiu o cenário pandêmico favorável ao avanço da vacinação no estado (foto: Pedro Gontijo/Agência Minas) Pela primeira vez desde o início da pandemia, todas as 89 microrregiões de Minas estão na onda verde do Programa Minas Consciente. A informação foi divulgada pelo Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacherretti, na tarde desta sexta-feira (12/11).





Todas as 14 macorregiões do estado estão na onda menos restritiva do programa há ao menos dois meses, mas alguns blocos administrativos persistiam na onda amarela.





Em coletiva realizada na Cidade Administrativa, Baccheretti comemorou outros avanços. Segundo ele, 71% dos 853 municípios não registraram mortes pela COVID-19 há mais de 30 dias.





Alívio também nos hospitais mineiros: menos de 16% dos leitos de UTI do SUS reservados à COVID-19 estão ocupados. Já a taxa de lotação de pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu de 75%, em abril deste ano para 22%.





"Momento muito feliz em relação à incidência, a ocupação de leitos e à positividade dos testes em Minas Gerais", comemorou o chefe da pasta da sáude, que credita o momento favorável ao avanço da campanha de vacinação.





Pouco mais de 76% dos mineiros receberam ao menos uma dose de imunizante; 60% da população já está com o esquema vacinal completo.





Reforço adiantado

Na conversa com os jornalistas, Baccheretti confirmou também a redução do intervalo de aplicação da dose de reforço de 6 para 5 meses.





A deliberação foi publicada na edição de hoje no Diário Oficial do Estado. O adiantamento de um mês está condicionado à disponibilidade de doses nos municípios.





O encurtamento do prazo visa manter os grupos mais vulneráveis e expostos à COVID-19 protegidos, já que a imunidade conferida pelos imunizantes atualmente disponíveis no mercado entra em declínio a partir de seis meses após o fechamento do esquema vacinal.





A SES-MG diz que a medida foi viabilizada pela entrega de 545.160 vacinas da Pfizer - imunizante aprovado pela Anvisa para o reforço - pelo Ministério da Sáude a Minas na última semana. O estado também conta com a chegada de ao menos mais 4 milhões de unidades do composto até o fim do ano.