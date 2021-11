Polícia identifica mais uma vítima da tragédia de Brumadinho

Ao todo, 262 vítimas da tragédia já foram identificadas (foto: PCMG/Divulgação)



Ao todo, 262 pessoas que morreram em decorrência do rompimento da barragem já foram identificadas. Oito vítimas continuam desaparecidas. São elas:

Cristiane Antunes Campos

Lecilda de Oliveira

Luis Felipe Alves

Maria de Lurdes da Costa Bueno

Nathalia de Oliveira Porto Araujo

Olimpio Gomes Pinto

Tiago Tadeu Mendes da Silva

Uberlandio Antonio da Silva

Mais uma vítima do rompimento da Barragem de Córrego do Feijão, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho, foi identificada. A identificação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10/11).''A identificação foi realizada por meio dos trabalhos das equipes do Instituto de Criminalística, a partir de DNA'', informou a corporação. Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa ainda nesta tarde.Em 6 outubro, a a Polícia Civil havia identificado outro corpo. Tratava-se de Angelita Cristiane Freitas de Assis, que morreu aos 37 anos. Ela trabalhava como técnica de enfermagem do trabalho, era casada e tinha dois filhos.