Último corpo do grupo do novo cangaço deixou o IML nesta segunda-feira

Um dos sítios alugado pela quadrilha que pretendia praticar um grane assalto em Varginha (foto: PMMG)

Retirado, na tarde desta segunda-feira (8/11), o último corpo dos 26 mortos integrantes do grupo do novo cangaço em Varginha, há nove dias. Trata-se do caseiro de um dos sítios, Adriano Garcia, de 47 anos, natural de Elói Mendes, retirado por uma pessoa da família.

Dessa maneira, segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Civil, não há mais nenhum corpo desse caso sem identificação. As atenções, agora, se voltam para as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Civil, que tenta descobrir outros integrantes desse grupo, melhor dizendo, quem seriam os cabeças do novo cangaço.

E para descobrir novos integrantes, os policiais trabalham com os aparelhos celulares apreendidos e também com informações sobre a vida pregressa de todos os presos.

Todos, sem exceção, tinham passagens em delegacias e presídios, onde cumpriram penas, por envolvimento em outros crimes. Existe forte indícios de que os 26 eram integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que é hoje, a maior facção criminosa do Brasil e segundo estimativas, teria perto de 34 mil membros.

Esse último corpo a ser identificado, o 26º nome, não traria suspeição por se tratar de um caseiro, no entanto, ao levantarem a ficha desse homem, descobriu-se o envolvimento dele em vários crimes, de furtos, posse ilegal de armas e lesões corporais. Sua primeira prisão ocorreu em 2011.

Existe a suspeita que este homem seria o contato direto com a facção e que ele teria dado informações sobre a cidade de Varginha, muito visada, por ser o centro financeiro do sul de Minas Gerais.



Teria sido ele, por exemplo, o responsável por passar informações sobre localização de bancos e da distribuidora de valores da Caixa Econômica Federal, assim como instalações e localização de delegacias e quartéis da Polícia Militar em Varginha. E também seria ele que conseguiu os sítios para alugar.

Os 26 integrantes do grupo do novo cangaço:

Adriano Garcia, 47 anos, Elói Mendes (MG);

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);

Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia;

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).