Varginha: 26º identificado era caseiro e suspeito de ser informante

Caseiro teria sido o encarregado de receber a maioria do armamento e escondê-lo (foto: PMMG/Divulgação )

O 26º nome entre os mortos no episódio do grupo do novo cangaço, no final de semana, em Varginha, no Sul de Minas, não seria, em princípio, integrante da quadrilha, pois trata-se do caseiro de um dos sítios, Adriano Garcia, de 47 anos, natural de Elói Mendes. No entanto, a grande surpresa da polícia foi descobrir que esse empregado tinha várias passagens pela polícia e suspeita-se que ele seria o contato da quadrilha em Varginha.





Segundo relatos de policiais, a primeira passagem do caseiro teria acontecido em 2011 e, a partir daí, ele foi preso diversas vezes, pelos crimes de furtos, posse ilegal de armas e lesões corporais.

Ainda segundo as primeiras investigações, ele seria o encarregado, pela quadrilha, de passar as informações sobre as polícias Civil e Militar de Varginha, e também sobre a localização de bancos.

Adriano seria também o responsável por conseguir os sítios alugados, seria o intermediário, e o responsável por abastecer os integrantes da quadrilha de alimentos e também de abastecer os carros.

Os 26 integrantes do grupo do novo cangaço:

Adriano Garcia, 47 anos, Elói Mendes (MG);

Artur Fernando Ferreira Rodrigues, 27 anos, Uberaba (MG);

Daniel Antonio de Freitas Oliveira, 35 anos, Uberlândia (MG);

Darlan Luiz dos Santos Brelaz, 41 anos, Goiânia (GO);

Dirceu Martins Netto, 24 anos, Rio Verde (GO);

Eduardo Pereira Alves, 42 anos, Brasília (DF);

Evando José Pimenta Junior, 37 anos, Uberlândia (MG);

Francinaldo Araújo da Silva, 44 anos, Eugênio Barros (MA);

Gerônimo da Silva Sousa Filho, 28 anos, Porto Velho (RO);

Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, Uberlândia (MG);

Giuliano Silva Lopes, 32 anos, Uberlândia (MG);

Gleisson Fernando da Silva Morais, 36 anos, Uberaba (MG);

Isaque Xavier Ribeiro, 37 anos, Gama (DF);

Itallo Dias Alves, 25 anos, Uberaba (MG);

José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, 37 anos, Caxias (MA);

José Rodrigo Dama Alves, 33 anos, Uberlândia (MG);

Julio Cesar de Lira, 36 anos, Santos (SP);

Luiz André Felisbino, 44 anos, Ipameri (GO);

Nunis Azevedo Nascimento, 33 anos, Novo Aripuanã (AM);

Pietro Henrique Silva da Fonseca, 20 anos, Uberlândia;

Raphael Gonzaga Silva, 27 anos, Uberlândia (MG);

Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, Uberlândia (MG);

Romerito Araujo Martins, 35 anos, Goiânia (GO);

Thalles Augusto Silva, 32 anos, Uberaba (MG);

Welington dos Santos Silva, 31 anos, Parauapebas (PA);

Zaqueu Xavier Ribeiro, 40 anos, Goiânia (GO).