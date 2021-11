Polícia revela conteúdo do arsenal de guerra do novo cangaço em Varginha

Material encontrado com os criminosos do novo cangaço dariam para armar um batalhão numa guerra (foto: PCMG)

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta segunda-feira (1º/11), a totalidade do material bélico apreendido nas duas chávaras onde estavam os 26 homens que seriam integrantes de um grupo do novo cangaço , e que foram mortos pela polícia na cidade de Varginha, no sul de Minas. Os policiais consideram que o que foi apreendido pode ser considerado um verdadeiro arsenal de guerra.No total, foram encontradas 28 armas, grande parte de uso exclusivo das Forças Armadas , com destaque para um fuzil .50, que é usado, em guerras para destruir tanques. Além desta, havia dois fuzis 7.62/39, 14 fuzis 5.56, três espingardas calibre 12, três pistolas PT Taurus 380, uma pistola PT Smith Wesson 9mm, duas pistolas PT Golck G17 9mm, dois kits rajada Roni.O total de munições era de 5.059, sendo 60 de .50, 2.916 de 5.56, 991 da 7.62, 470 de 9mm, 163 de 380, 123 da calibre 12, 130 da calibre 44 e 206 de calibre 25. Havia um total de 116 carregadores, sendo três da .50, 77 da 5.56, 19 da 7.62, seis de 380, 10 de 9mm e um da .40.Além disso, foram encontrados diversos explosivos, 22 capas de coletes, 12 calças táticas, 10 blusas táticas, um capacete balístico, cinco balaclavas, seis chapéus táticos, 12 pares de colete balístico, seis pares de joelheiras, 12 galões de gasolina de 18 litros, quatro galões de diesel 100 litros, sete rádios comunicadores, sete canetas laser, um martelete, três lanternas, além de um grande número de miguelitos, que são montagens de pregos soldados, que servem para furar pneus de carros, que seriam fundamentais numa fuga. Além disso, 12 carros e um caminhão.