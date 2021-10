Secretário de Segurança: 'Operação em Varginha é um marco para a história'

Secretário de Segurança Rogério Greco elogia ação da PM em Varginha (foto: Instagram reprodução )

A operação em conjunto da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contra integrantes de um grupo de criminosos especializados na prática do chamado 'Novo Cangaço', em Varginha, no Sul de Minas e que resultou na morte de 25 bandidos e apreensão de um verdadeiro arsenal de guerra, mereceu elogios do Secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco.Em entrevista à, ele fsalou sobre a operação. “Esse é um trabalho do Serviço de Inteligência da PM, que vem sendo feito há algum tempo. É um trabalho conjunto, com a PM integrando a Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), uma operação nacional. Mas essa operação de Varginha é um marco e entra para a história, como a maior no combate ao Novo Cangaço no País”, disse o secretário.Greco ainda exaltou o trabalho da PM. “Foi uma atuação perfeita, sensacional. Temos de valorizar a tropa. O que a PM faz é para poucos. Graças ao emprenho da nossa Polícia Militar, o número de casos vem caindo ano a ano, sendo reduzido a quase zero, nesse tipo de crime. Minas Gerais, definitivamente, não é um bom lugar para se praticar crimes.”