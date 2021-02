Rogério Greco, novo secretário de Segurança Pública de Minas, toma posse

Rogério Greco, novo secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)

Tomou posse nesta segunda (1º/2). A cerimôniateve a participação do governador Romeu Zema (Novo).

Rogério foi procurador dopor três décadas. Especialista em direito penal, ele substitui o general Mario Lucio Alves de Araújo, que ocupou o cargo até o fim de janeiro.

“Estive orando na última noite pedindo sabedoria para esse novo momento. É Deus que capacita as autoridades. Que ele me capacite”, disse à assessoria de imprensa do governo de Minas.

No cargo, Rogério Greco será responsável por dialogar com as polícias Militar, Civil e Penal e com o Corpo de Bombeiros. Também vai chefiar gestão do sistema socioeducativo, do sistema prisional mineiro e da política estadual de prevenção à criminalidade.