Zema na Escócia: confira a agenda de Minas Gerais na COP26

COP 26 (foto: OLI SCARFF/AFP) As ações para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e o controle de mudanças climáticas no planeta são as principais pautas que devem colocar Minas Gerais em posição de destaque na comitiva brasileira que viajou até Glasgow, na Escócia, para participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

A COP do clima é um evento que discute o futuro não só do Brasil, mas de todo o planeta em relação às emissões de gases de efeito estufa.





Representando Minas, estarão presentes a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo; o secretário-Geral do Estado, Mateus Simões; o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Renato Brandão; o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Sérgio Gusmão; e a coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas da Feam, Larissa Oliveira.





Minas vai compartilhar as experiências realizadas em nível local, já desenvolvidas e em desenvolvimento no Executivo estadual e no setor produtivo, para minimizar os impactos das alterações do clima na vida da população.





Marília vai apresentar o estado em reunião com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, e com a presidente do Climate Group, Joan MacNaughton, sobre a coalizão Under2. O movimento tem a adesão de Minas, junto a outros 260 governos que representam 1,75 bilhão de pessoas e 50% da economia global.





Também no contexto da coalizão Under2, a comitiva mineira participou da Assembleia Geral da Coalizão, neste domingo (7/11).





O governador Romeu Zema (Novo) também terá destaque . Ele vai participar da conferência no próximo dia 11 e será um dos principais palestrantes no painel de abertura do Evento de Ação sobre Cidades, Regiões e Ambiente Construído. Na ocasião, o governador falará sobre a adesão pioneira de Minas Gerais à campanha Race To Zero.

Zema vai embarcar neste domingo e vai seguir agenda na segunda-feira (8/11).

Confira

Reunião com direção da Anglo American

Horário: 12h (horário local de Londres)

Local: sede da empresa – Charterhouse Street





Horário: 16h (horário local de Londres)

Local: sede do governo britânico





Encontro com a realeza





Os representantes de Minas também devem se encontrar com o príncipe de Gales, Charles Philip, para discutir investimentos sustentáveis.





Neste encontro, Marília Melo e Sérgio Gusmão vão representar o estado.