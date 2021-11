IML recebe amostras de Marília Mendonça e outras vítimas para perícia

A causa do acidente ainda está sendo investigada pela Cenipa (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Instituto Médico Legal (IML) recebeu neste domingo (7/11) as amostras coletadas do material genético das vítimas envolvidas no acidente aéreo, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A tragédia ocorrida na sexta-feira (5/11) matou cinco pessoas, incluindo a cantora Marília Mendonça.