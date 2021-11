Avião em que morreu Marília Mendonça é removido e vai para aeroporto

Um caminhão equipado com guindaste içou o avião do leito do Córrego do Lage (foto: Reprodução Super Canal)





O avião da PEC Táxi Aéreo Ltda, que caiu em Piedade de Caratinga na sexta-feira (05/11), começou a ser retirado da cachoeira do Córrego do Lage, em meio às pedras e à vegetação, na manhã deste domingo (07/11). Na queda, morreram a cantora Marília Mendonça e os outros quatro ocupantes

Uma empresa especializada em remoção de aeronaves está fazendo a operação de retirada do avião. Um caminhão equipado com um guindaste içou o avião usando cabos de aço até uma estrada que passa no alto da região onde está a cachoeira.

O Tenente-Coronel Oziel Silveira, do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), órgão do CENIPA, informou, no fim dos trabalhos de recolhimento de peças e instrumentos do avião, na tarde de sábado (06/11), que o trabalho de investigação do acidente vai prosseguir quando o avião estiver no aeroporto de Ubaporanga.









Fabiano Monte Alto, piloto de avião que atua em Governador Valadares, fazendo voos do aeroporto local para várias regiões do Brasil, disse que o CENIPA terá muito trabalho para investigar as causas do acidente. A previsão é que até no fim da tarde de amanhã, o avião e as peças que se desprenderam durante a queda estejam em Ubaporanga.

Monte Alto pilota um bimotor Baron 58, bem parecido com o modelo que caiu em Piedade de Caratinga, e fabricado pela mesma empresa, a Beach Aircraft. “Essas aeronaves de pequeno porte não têm obrigatoriedade de serem equipadas com gravadores de voz e dados do voo (caixa-preta) , que facilitam as investigações”, disse.

Caso a aeronave tivesse a caixa-preta, os registros de voz dos últimos 30 min de voo, com a conversa entre os pilotos e dados operacionais do voo, poderiam revelar o funcionamento da aeronave, de acordo com Monte Alto. “Mas os militares do CENIPA são altamente qualificados para investigar acidentes aéreos envolvendo esses modelos de aeronaves, mesmo sem a caixa-preta”, disse Monte Alto.