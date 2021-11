Zema vai ao Reino Unido participar da COP26 e reuniões de negócios para MG

Romeu Zema deve retornar ao Brasil no fim da próxima semana, após participar da COP26 (foto: Gil Leonardi/Governo de Minas) Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) estará no Reino Unido a partir da próxima segunda-feira (8/11) para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), na Escócia, e de uma série de reuniões na Inglaterra.









As reuniões em Londres, na Inglaterra, abordarão "negócios com potenciais investidores e com representantes do governo britânico", segundo o governo de Minas. Na passagem pela capital inglesa, Zema também deve visitar a filha, que mora na cidade.





A participação na COP26, em Glasgow, na Escócia, acontecerá na quinta-feira (11), com a secretária Marília Melo e o governador Romeu Zema presentes em alguns eventos de debate.



A volta ao Brasil de toda comitiva mineira está prevista para o fim da semana.