'Centro COVID' de Fabriciano encerra atividades nesta sexta-feira (29/10)

O centro atendia pacientes da COVID-19 com testes e vacinação contra a doença (foto: PMCF/Divulgação) O Centro de Referência do Coronavírus, de Coronel Fabriciano, conhecido como “Centro COVID”, vai encerrar as atividades nesta sexta-feira (29/10). Inaugurado em 20 de março de 2020, o espaço foi o primeiro Centro de Referência exclusivo atendimento da COVID-19 no Brasil, segundo informações da Secretaria de Governança em Saúde, de Fabriciano.

O Secretário de Governança da Saúde (SGS), Ricardo Cacau, disse que o fechamento do “Centro COVID” acontece em razão do baixo número de casos de infecções causadas pela COVID-19, que reduziu a procura pelos atendimentos nesta unidade de saúde em mais de 90%.

“A gente fica grato por ter tomado as medidas corretas, reservando a segunda dose para todos que tomaram a primeira dose. Atingimos nesta semana mais de 85% de imunização completa, e isso é que reflete na queda significativa dos casos. Agora estamos vislumbrando outras políticas públicas”, disse.

O painel da COVID-19 em Fabriciano aponta que falta pouco para a rede municipal de saúde imunizar toda a população com as duas doses da vacina. Segundo o boletim dessa quarta-feira (27/10), já foram vacinadas mais de 71 mil pessoas com a primeira dose e mais de 61 mil com as duas doses.

A Secretaria de Governança da Saúde informou que mantém a vacinação de reforço para os idosos acima dos 70 anos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. Segundo a SGS, mais de 4 mil pessoas já tomaram a terceira dose. O município aguarda orientações da Secretaria de Estado da Saúde quanto à liberação para aplicar a dose de reforço em outras faixas da população.