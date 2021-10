Dono de supermercado mineiro é executado quando cortava o cabelo

O homicídio aconteceu em barbearia do Bairro Vila Arquelau (foto: PMMG/Divulgação) O proprietário de um supemercado foi assassinado nesta quinta-feira (28/10) no momento em que cortava o cabelo, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. André Henrique Ferreira, de 30 anos, foi surpreendido quando estava em uma barbearia do Bairro Vila Arquelau. LEIA MAIS 18:51 - 28/10/2021 Homem estupra irmãs, incentiva o suicídio delas e tenta matar a mãe

18:15 - 28/10/2021 Vereador mineiro desmaia ao se exaltar quando se defendia de fake news

11:19 - 28/10/2021 Bombeiro atira em homem que teria divulgado nudes da filha dele de 12 anos Segundo as autoridades, dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram o estabelecimento e, sem retirar os capacetes, abriram fogo contra a vítima. A dupla ainda estava foragida até esta publicação. André, que era dono do Minas Prime Carnes e Supermercado, na mesma cidade, chegou a ser atendido por militares dos bombeiros e socorristas do Samu. Manobras de ressuscitação cardiopulmonar chegaram a ser realizadas, mas a vítima morreu ainda no local.

O dono da barbearia, de 28 anos, cortava o cabelo do André no momento da execução e também foi atingido. Um projétil de arma de fogo acertou a região da coxa direita dele - ele foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Testemunhas informaram à PM que os dois suspeitos estavam armados e deram dois tiros contra a porta de vidro da barbearia. Na sequência, sem dizer qualquer palavra, se aproximaram de André Ferreira e dispararam várias vezes contra ele.

Em seguida, ainda conforme as testemunhas, a dupla saiu correndo do local e fugiu por uma rua lateral. Os informantes não conseguiram precisar a rota de fuga, pois ficaram no interior da barbearia.

Sem imagens de câmeras de segurança

De acordo com a PM, não foi possível captar imagens dos suspeitos, já que a câmera de segurança da barbearia está inativa, assim como a câmera de uma casa que fica ao lado do estabelecimento. Desta forma, os suspeitos não foram identificados.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local do crime, realizou os seus trabalhos de praxe e, segundo a PM, recolheu pelo menos 12 cartuchos deflagrados de calibres 9 mm e ponto 380.

A PCMG vai investigar o homicídio. Neste momento, não há informações sobre a motivação do mesmo.