Ventos fortes de até 60 km/h podem atingir mais de 60 municípios mineiros

Moradores de quase 70 cidades de Minas devem ficar atentos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta nesta quinta-feira (28/10) para o risco de ventos fortes nas próximas horas - mais precisamente, até às 10h de amanhã. Outro comunicado do mesmo instituto revela possibilidade de chuva em 167 municípios do estado.

As fortes chuvas e os consequentes alertas têm sido constantes em Minas desde o início do período chuvoso, que começa neste mês e se estende até março. Ao contrário dos últimos comunicados , que classificavam os eventos como "perigo" ou "grande potencial", no entanto, o Inmet aponta que o risco para os alertas atuais é de "perigo potencial" - portanto, mais ameno que as outras duas classificações.