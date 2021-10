Chuva dá 'trégua' aos belo-horizontinos até sábado (30/10)

Clima em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O tempo chuvoso deve dar um "decanso" para os belo-horizontinos até sábado, mas o início do feriado prolongado do Dia de finados, na terça-feira (2/11), promete ser de baixas temperaturas, com pancadas de chuvas e trovoadas a qualquer hora do dia.

A previsão dos meteorologistas é de que hoje também ocorram pancadas de chuvas com trovoadas na Faixa Leste, Triângulo, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Oeste de Minas. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, e não deve chover até o fim do dia.

Em BH os termômetros se elevam nesta quinta (28/10) e sexta-feira (29/10) podendo chegar aos 30°C. “Já no fim de semana as temperaturas esboçam ligeiro declínio na capital, sendo que na segunda-feira (1/11) não deve passar dos 24°C”, explica a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.

A mínima da capital na madrugada desta quinta (28/10) foi de 17,5°C na estação metereológica do Cercadinho. No estado, a menor temperatura registrada foi em Águas Vermelhas, Norte de Minas, com 14,8°C.

As maiores temperaturas estão previstas também para o Norte de Minas, em Montalvânia, quando os termômetros devem chegarm aos 36°C.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira