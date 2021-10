Montes Claros decreta emergência após temporal da última sexta-feira (22)

Torre de telefonia celular caiu em Montes Claros durante tempestade na sexta-feira (22/10) (foto: Redes Sociais/WhatsApp) A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decretou situação de emergência no município em decorrência dos estragos provocados pela tempestade que ocorreu na cidade na tarde de sexta-feira (22/10). A chuva, acompanhada de granizo e vento forte, provocou inundações, alagamentos e prejuízos em diversos bairros da cidade.













Montes Claros decreta emergência após temporal com granizo da última sexta-feira (22/10)https://t.co/bps3z7dNBM pic.twitter.com/O5eCFLv2qK — Estado de Minas (@em_com) October 27, 2021

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o vento alcançou uma velocidade de 114 quilômetros por fora e derrubou uma torre de telefonia celular de 40 metros de altura, no Bairro Acácias. Casas foram destelhadas e portões foram arrancados. Prédios públicos como escolas e postos de saúde também foram atingidos.





O vendaval danificou a cobertura do Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves. Por causa disso, o jogo de abertura da Superliga Masculina 2021/2022, entre o Montes Claros América Vôlei e o Brasília Vôlei, que seria realizado no local, sábado (23/10) à tarde, foi adiado.





Equipes do Corpo de Bombeiros e de Defesa Civil fizeram vistorias no Ginásio Poliesportivo e suspenderam as atividades no local até os reparos pela prefeitura, devido aos danos e riscos de novas quedas de materiais do telhado atingirem pessoas.





O Montes Claros América Vôlei transferiu os seus treinamentos para o Ginásio do Serviço Social do Comércio (SESC) na cidade. Na manhã desta quarta-feira (27/10), a equipe comunicou que ainda não tem posição sobre a sede dos seus jogos na Superliga, esperando definição da prefeitura sobre quanto tempo vai demorar a reforma do ginásio para que o espaço seja liberado novamente para as competições e presença de público.





O decreto de emergência permite que à Municipalidade contratar bens e serviços com dispensa de licitação. Isso facilitaria, por exemplo, a compra de material para os reparos na cobertura do Ginásio Poliesportivo em curto espaço de tempo. Mas a prefeitura ainda não informou qual prazo será feita a reforma do ginásio.