Sul de Minas registra aumento de ocorrências de picadas de escorpiões

Escorpião amarelo é uma das espécies mais encontradas na região (foto: Luís Claudio Caldas/Divulgação)

Com a chegada do período das chuvas e, ao mesmo tempo, do calor, cidades do Sul de Minas vem registrando aumento no número de aparecimento e ataques de escorpiões no mês de outubro.Em Andradas, a 498 km de Belo Horizonte, em um intervalo de apenas duas semanas, houve cinco registros de pessoas picadas. A vigilância ambiental e epidemiológica do município considerou um aumento significativo, que vem sendo observado nos últimos anos.