Confira o que abre e fecha em BH nesta quinta (28/10), Dia do Servidor

Com ponto facultativo, limpeza urbana e outros serviços da Prefeitura irão funcionar normalmente; parques também estarão abertos (foto: PBH/Divulgação) Nesta quinta-feira (28/10), em função do Dia do Servidor Público, a prefeitura de Belo Horizonte decretou ponto facultativo para os servidores municipais da capital. Assim, vários órgãos públicos não funcionarão amanhã. A vacinação contra a COVID-19, por exemplo, terá sua continuidade na sexta-feira (29/10), sendo reservada a quinta apenas para a repescagem de alguns grupos. Entretanto, o transporte público circulará normalmente, em horário de dias úteis.





Parques e Zoológico

Zoobotânica (Zoológico e Jardim Botânico) : aberta das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h. Obrigatório agendamento prévio ( www.pbh.gov.br/parquesezoobotanica , menu "agendamento de visitas")

Parques: abertos, conforme lista abaixo:

De 8h às 17h:

- Parque da Serra do Curral (entrada permitida até às 16h. Exigência de vacinação contra a febre amarela)

- Parque das Mangabeiras (Exigência de vacinação contra a febre amarela).

- Parque Francisco Lins do Rego/Ecológico da Pampulha (entrada permitida até às 16h)

- Parque Municipal Renato Azeredo

- Parque Nossa Senhora da Piedade

- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

- Parque Elias Michel Farah

- Parque Ecológico do Bairro Caiçara

- Parque Ecológico Vencesli Firmino

- Parque Ursulina de Andrade Mello

- Parque Pedro Machado

- Parque Cássia Eller

- Parque Mata das borboletas

- Parque Julien Rien

- Parque Municipal Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

- Parque do Bairro Cenáculo

- Parque Universitário

- Parque Primeiro de Maio

- Parque Municipal Fernão Dias

- Parque Ismael de Oliveira Fábregas

- Parque Marcos Mazzoni

- Parque Real

- Parque Rosinha Cadar

- Parque Tom Jobim

- Parque Professor Amílcar Vianna Martins

- Parque Jardim Belmonte

- Parque Orlando de Carvalho Silveira

- Parque Guilherme Lage

- Parque do Bairro Planalto

De 7h às 18h:

- Parque Aggeo Pio Sobrinho (exigência de vacinação contra a febre amarela)

- Parques Jacques Cousteau (exigência de vacinação contra a febre amarela)

- Parque do Bairro Havaí

- Parque Roberto Burle Marx

- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

De 7h às 17h:

- Parque do Conjunto Estrela Dalva

Sem restrição de horário:

- Parque Ecológico Alfredo Sabetta

- Parque da Vila Pantanal

- Parque Halley Alves Bessa

- Parque Jornalista Eduardo Couri

- Parque do Bairro Trevo

- Parque da Matinha

- Parque Municipal Tião dos Santos

- Parque do Confisco

- Parque Juscelino Kubistchek

- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia

- Parque das Nações

- Parque Linear do Vale do Arrudas

- Parque Linear José Cândido da Silveira

- Parque Jardim Montanhês









Cemitérios Municipais

Abertos das 7h às 19h, exclusivamente, para realização e atendimento para sepultamentos. O acesso está restrito a 10 pessoas por sepultamento, não sendo permitidas visitas a túmulos. Plantão administrativo para agendamento de sepultamento: das 7h às 19h

Limpeza Urbana

Todos os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente

BH Resolve

Não haverá atendimento no BH Resolve no dia 28





Funcionamento dos postos do Sine Municipal

Os postos do Sine estarão fechados no dia 28





Funcionamento dos postos do Procon Municipal

Os postos do Procon estarão fechados no dia 28

Equipamentos Culturais

Funcionam normalmente cinema, museus, teatros e centros culturais. O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH) ficará fechado





Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social - DRAS

Não funcionarão no dia 28 de outubro

Centros de Referência de Assistência Social - CRAS

Não funcionarão no dia 28 de outubro

Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Não funcionarão no dia 28 de outubro

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 - Flávio Marques Lisboa)

Não funcionará no dia 28 de outubro

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funciona normalmente

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h, pelo telefone (31) 98872-2023

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 - Barro Preto)

Funciona normalmente, das 8h30 às 12h30

Centro Pop Centro Sul (Rua Além Paraíba, 101 - Lagoinha)

Funciona normalmente, das 8h30 às 12h30

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 - Floresta)

Funciona normalmente, das 8 às 15h

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 - Floresta)

Funciona normalmente, das 9h às 16h

Serviço Especializado de Abordagem Social

Funciona normalmente, com equipe de referência para a cidade, das 09h às 20h

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funciona no dia 28 de outubro

Sepultamento Gratuito

Plantão das 8h às 17h, na Rua Tupis, 149, 1º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834





Segurança Alimentar e Nutricional





Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 - Padre Eustáquio)

Não funcionará no dia 28 de outubro

Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125 - São Paulo)

Funcionamento de 7h às 13h

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional - Mercado Popular da Lagoinha

Atividades presenciais estão suspensas em função da pandemia. Não haverá atividades on-line

Direto da Roça

Funciona normalmente

Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 - Padre Eustáquio)

Funcionamento de 8h às 13h

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo

Feiras Livres

Funcionamento facultativo

Feira da Agricultura Urbana

Funciona normalmente

Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco)

Funcionamento Facultativo

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 - Cruzeiro)

Funcionamento das 7h às 13h

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento normal para os feriados, ou seja, oferta de almoço exclusivamente para a população em situação de rua

Programa Abastecer

Funcionamento das 7h às 13h

Direitos de Cidadania

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 - Centro)

Atendimento 24h no Plantão Centralizado

Centro de Referência das Juventudes - CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funcionará no dia 28 de outubro

Centro de Referência da Pessoa Idosa - CRPI (Rua Perdizes, 336 - Caiçara)

Atividades presenciais não foram retomadas em função da pandemia

Centro de Referência LGBT - CRLGBT (Rua Curitiba, 481 - Centro)

Não funcionará no dia 28 de outubro

Centro Especializado de Atendimento à Mulher - Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 - Santa Tereza)

Não funcionará no dia 28 de outubro

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs

Funcionam normalmente 24h

Centros de Saúde

Não funcionam. A vacinação nestas unidades será retomada na sexta-feira, dia 29 de outubro. No dia 28, a vacinação contra a COVID-19 será realizada, exclusivamente, nas universidades parceiras com a ação de repescagem da dose de reforço para idosos e trabalhadores da saúde já convocados, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.



Haverá também a repescagem de dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão já convocadas, cuja segunda dose tenha completado 28 dias. Os locais podem ser verificados no portal da Prefeitura e os horários de funcionamento variam para cada unidade.

Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratório de Zoonoses e Centros de Esterilização de Cães e Gatos

Não funcionam

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Funciona com escala de plantão

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Funciona das 8h às 12h e das 14 às 18h

Centros de Especialidades Médicas, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Central de Atendimento à Liminares, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Treinamento e Referência, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação, Centros de especialidades odontológicas, Centros de Convivência, farmácias distritais, laboratórios distritais e central e a alta complexidade

Não funcionam

Segurança

Guarda Civil Municipal

Funcionamento normal

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal

Defesa Civil

Funcionamento normal.





Trânsito e Transporte

Os ônibus do transporte coletivo do município circularão com quadro de horários de dia útil. Os usuários podem consultar os horários de sua linha no portal www.pbh.gov.br/bhtrans ou pelo APP SIU Mobile





*Estagiário sob supervisão do subeditor