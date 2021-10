'É um reforço à imunidade', festeja idoso vacinado com dose extra em BH

Vacinação contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Moradores de Belo Horizonte com 31 anos estão sendo imunizados com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 nesta quarta-feira (27/10). Idosos de faixas etárias diversas também estão recebendo a dose de reforço.

Roberto Rodrigues Vieira, de 68 anos, tomou a dose de reforço na manhã desta quarta-feira (27/10) e revelou se sentir um pouco mais aliviado. "Tomar mais uma dose contra este vírus é um reforço à imunidade. Me dá sensação de total segurança e tranquilidade”.

Roberto Rodrigues Vieira de 68 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O balconista Eduardo Oliveira Henrique, de 31, que recebeu a segunda dose do imunizante, contou que agora pode ficar um pouco mais tranquilo no trabalho. "Eu, que não fiquei de home office em nenhum momento da pandemia, me sinto mais seguro para poder continuar trabalhando, mas mantendo os cuidados necessários” ressalta.

Balconista Eduardo Oliveira Henrique, de 31 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A analista Pollyanna Marcia Souza Oliveira, também de 31 anos, diz se sentir "ótima em poder completar a imunização".

Questionados sobre a possibilidade de uma nova alta da taxa de transmissão do vírus, com a reabertura de estabelecimentos e a volta dos eventos, os três entrevistados disseram concordar que se os protocolos de segurança não continuarem sendo seguidos e as pessoas não se vacinarem, pode ocorrer um aumento nos números de contágio.

De toda forma, todos afirmaram acreditar na permanência do vírus ainda por um período maior de tempo na sociedade. Eles também acreditam que a vacinação contra a COVID será "anual", como já acontece com a da gripe.



De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.



A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham, no mínimo, 8 semanas entre a aplicação da primeira e segunda dose. Já para a dose de reforço, é necessário ter completado seis meses da aplicação da última dose.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira