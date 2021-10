Uberaba vai manter modelo híbrido da rede municipal até o final do ano

Uberaba tem um sistema de ensino próprio, ou seja, tem autonomia pedagógica, administrativa de gestão e financeira das escolas municipais (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uberaba manterá o modelo híbrido nas unidades escolares da rede municipal até o final do ano letivo de 2021 e, desta forma, não vai aderir à orientação de retomada de 100% presencial do governo Zema para as escolas estaduais, a partir do dia 3 de novembro.

A escolha do modelo híbrido até o final deste ano para as escolas do município, segundo a secretária de Educação de Uberaba, é porque faltam apenas 35 dias para encerrar o ano letivo e nem todos os professores, além de nenhum adolescente de 12 a 17 anos, tomaram a segunda dose da vacina contra a COVID-19. “A pandemia não acabou e a realidade local não é favorável ao retorno 100% presencial e obrigatório".

Ainda conforme a secretária da Educação de Uberaba, o município tem um sistema de ensino próprio, que abrange toda a rede municipal e a Educação Infantil das instituições privadas, incluindo as conveniadas às organizações da Sociedade Civil (OSCs).

“Segundo o Artigo 2º, inciso VIII da Lei 13.499/18 (Sistema Municipal de Ensino), o Município tem autonomia pedagógica, administrativa de gestão e financeira das escolas municipais”, complementa.

Números de mortes, internações e novos casos da COVID continuam em redução

Entre o dia 1º de outubro até hoje (25/10), Uberaba registrou reduções nos números de mortes, internações e novos casos da COVID-19, em relação ao mesmo período do mês passado.

Diferentemente deste período de setembro, quando foram registradas 38 mortes na cidade, em outubro foram contabilizadas 28 mortes. Já em agosto, entre os dias 1 e 25, 57 pessoas morreram vítimas da doença.

O número de mortes vem reduzindo em Uberaba desde abril, o mês mais letal da pandemia, quando foram registradas 240 óbitos na cidade.

No que diz respeito às internações, a cidade apresenta, neste momento, os menores índices, desde o início da segunda onda, em janeiro deste ano. Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de hoje, 15 pessoas estão internadas nas UTIs/COVID da cidade, sendo que no início deste mês havia 37 pessoas internadas nesta ala.

Já a redução das internações na ala de enfermaria/COVID do município é mais discreta, ou seja, eram 18 pessoas internadas no início deste mês e agora são 13.

E com relação aos novos casos da doença na cidade, outubro também apresenta queda com relação aos meses anteriores. Até o momento foram registrados 1.470 novos casos, sendo que durante todo o mês de setembro foram 2.374 casos positivos. Os novos casos da doença vêm reduzindo na cidade desde maio, o mês com mais casos no município (5.321).

Desde o início da pandemia, Uberaba já contabilizou 43.534 casos positivos e 1.351 mortes causadas pela COVID-19.