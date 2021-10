COVID-19 em BH: transmissão aumenta e fica a um passo do alerta

Transmissão da COVID-19 aumentou em Belo Horizonte, de acordo com o boletim desta segunda-feira (25/10) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte está em compasso de atenção quanto ao nível de transmissão da COVID-19. Isso porque o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (25/10) mostrou que o indicador está a um passo de estar no nível amarelo de alerta, considerado intermediário.









Veja os números mais atualizados do boletim desta segunda-feira de BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press) Em relação aos leitos, houve queda na demanda em relação às vagas de terapia intensiva nas redes pública e privada de saúde de Belo Horizonte para pacientes com COVID-19. A semana passada fechou com o patamar de 48%, que caiu nesta segunda para 46,6%. Com isso, o indicador permanece no estágio de controle. Já em relação às unidades de enfermaria, a ocupação segue com 39,1%.





Casos e mortes





Em mais um boletim, a Secretaria Municipal de Saúde reduziu o número de mortes por COVID-19 em Belo Horizonte. De acordo com a pasta, houve correções de inconsistências nas bases dos sistemas do Ministério da Saúde. Com isso, as vidas perdidas caíram de 6.863 para 6.862. Na última sexta, 13 óbitos foram retirados do relatório.





Além disso, foram acrescentados ao boletim 327 casos positivos de COVID-19. Ao todo, a capital mineira já registrou 287.693 diagnósticos de coronavírus.





Vacinação





Em relação ao último boletim, Belo Horizonte aplicou mais 22.516 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 1.944 de primeira injeção e outras 13.623 de segunda. Além disso, 6.925 doses de reforço foram aplicadas e mais 24 pessoas receberam a dose única, administrada pela Janssen.